Министр внутренней безопасности США призвал избиркомы усилить киберзащиту

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Министр внутренней безопасности США Джей Джонсон в понедельник обратился к избирательным комиссиям страны с призывом ускорить принятие мер по повышению киберзащиты компьютерных систем от возможных хакерских атак. Как передает Report oб этом сообщает РИА Новости.

"На сегодняшний день 33 избирательных органа на уровне штатов и 11 на уровне округов связались с министерством внутренней безопасности по поводу киберзащиты. За 29 дней до выборов, которые пройдут 8 ноября, мы призываем все остальные избирательные органы последовать их примеру", — говорится в заявлении Джонсона.

Министр напоминает, что специалисты министерства могут удаленно проверить компьютерные системы на предмет их уязвимости для хакерских атак и дать рекомендации по повышению их защиты, включая системы онлайн регистрации избирателей, передачи данных о голосовании и другие. При этом Джей Джонсон отмечает, что процесс проверки может занять до трех недель.

Обращение министра последовало спустя несколько дней после официального заявления министерства внутренней безопасности США и офиса директора национальной разведки, в котором официально сообщили, что с серверов российских компаний по прямому указанию правительства РФ были атакованы избирательные системы в США. Однако, по заявлению спецслужб, получить доступ к данным хакеры не смогли.

Кроме того, летом этого года стало известно о взломе компьютерных систем Демократической партии США. Глава национального комитета Демпартии Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку после обнародования сайтом WikiLeaks скандальных деталей переписки партийного аппарата; утверждалось, что эти данные передал хакер под ником Guccifer 2.0, который впоследствии выкладывал в сеть дополнительные документы, связанные с нацкомитетом. Также хакеры проникли в системы других организаций Демократической партии, ответственные за проведение выборов на различных уровнях. Сообщалось и о взломе сайтов по регистрации избирателей в трех штатах. DCLeaks.com упоминался в связи с возможной кражей хакерами паспортных данных первой леди США Мишель Обамы.

Представители Демократической партии и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон прямо говорили о причастности к этим атакам России с целью повлиять на результат президентских выборов. Никаких доказательств причастности России к этим действиям власти США не представили.

Спецслужбы США уже неоднократно обвиняли Россию в том, что она пытается повлиять на исход выборов, причем намекали, что Россия поддерживает кандидатуру Трампа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эти обвинения "абсолютно голословными". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила в субботу, что американские спецслужбы не предоставили никаких данных в поддержку своих обвинений.