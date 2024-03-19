О нас

МИД Молдовы вышлет сотрудника посольства России

МИД Молдовы вышлет сотрудника посольства России МИД Молдовы вышлет сотрудника посольства России из-за функционирования избирательных участков в непризнанном Приднестровье на президентских выборах.
Другие страны
19 марта 2024 г. 12:56
МИД Молдовы вышлет сотрудника посольства России

МИД Молдовы вышлет сотрудника посольства России из-за функционирования избирательных участков в непризнанном Приднестровье на президентских выборах.

Как передает Report со ссылкой ТАСС, в связи с этим посол РФ Олег Васнецов был вызван в МИД Молдовы.

Ранее президент Молдовы Майя Санду обещала, что правительство страны сообщит об ответных мерах.

Как сообщают СМИ, на выборах президента России в непризнанном Приднестровье проголосовали 46 179 россиян. Участки были открыты в Тирасполе, Бендерах, Григориополе и Рыбнице.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Moldova’s Foreign Ministry to expel Russian Embassy employee
Версия на азербайджанском языке Rusiya səfirliyinin əməkdaşı Moldovadan çıxarılacaq

Самое важное

Президент зажег праздничный костер в Ханкенди и поздравил азербайджанский народ
ФотоПрезидент зажег праздничный костер в Ханкенди и поздравил азербайджанский народ
18 марта 2024 г. 17:40
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
18 марта 2024 г. 00:06
Президент Ильхам Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией
17 марта 2024 г. 22:55
Президент Азербайджана: Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией
Президент Азербайджана: Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией
17 марта 2024 г. 22:53
Президент Ильхам Алиев: Реформы в Вооруженных силах Азербайджана привели к хорошим результатам
Президент Ильхам Алиев: Реформы в Вооруженных силах Азербайджана привели к хорошим результатам
17 марта 2024 г. 22:44
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом один на один
ФотоСостоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом один на один
17 марта 2024 г. 20:25
Президент ознакомился с новыми автомобилями скорой медицинской помощи
ФотоПрезидент ознакомился с новыми автомобилями скорой медицинской помощи
16 марта 2024 г. 13:20
Байден поздравил президента Ильхама Алиева с праздником Новруз
Байден поздравил президента Ильхама Алиева с праздником Новруз
16 марта 2024 г. 11:10
Генсек НАТО посетит Азербайджан
Генсек НАТО посетит Азербайджан
15 марта 2024 г. 17:08
В Карабахе число населенных пунктов в будущем сократится втрое
В Карабахе число населенных пунктов в будущем сократится втрое
15 марта 2024 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi