МИД Молдовы вышлет сотрудника посольства России

МИД Молдовы вышлет сотрудника посольства России из-за функционирования избирательных участков в непризнанном Приднестровье на президентских выборах.

МИД Молдовы вышлет сотрудника посольства России из-за функционирования избирательных участков в непризнанном Приднестровье на президентских выборах.

Как передает Report со ссылкой ТАСС, в связи с этим посол РФ Олег Васнецов был вызван в МИД Молдовы.

Ранее президент Молдовы Майя Санду обещала, что правительство страны сообщит об ответных мерах.

Как сообщают СМИ, на выборах президента России в непризнанном Приднестровье проголосовали 46 179 россиян. Участки были открыты в Тирасполе, Бендерах, Григориополе и Рыбнице.