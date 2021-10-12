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Microsoft: Хакеры из Ирана угрожают оборонным компаниям США, Израиля и ЕС

Microsoft: Хакеры из Ирана угрожают оборонным компаниям США, Израиля и ЕС В Microsoft заявили, что связанные с Ираном хакеры с июля угрожают оборонным компаниям из США, Евросоюза и Израиля. Как передает Report, об этом корпорация написала на своем сайте.
Другие страны
12 октября 2021 г. 03:24
Microsoft: Хакеры из Ирана угрожают оборонным компаниям США, Израиля и ЕС

В Microsoft заявили, что связанные с Ираном хакеры с июля угрожают оборонным компаниям из США, Евросоюза и Израиля.

Как передает Report, об этом корпорация написала на своем сайте.

По данным Microsoft, злоумышленников интересуют технологии связанные с беспилотниками, спутниками и системами связи. При этом компания указала, что большинство атак были предотвращены и хакерам удалось скомпрометировать пароли только 20 фирм.

В Microsoft добавили, что под угрозой взлома также оказались системы нескольких компаний в сфере морских и грузовых перевозок, ведущих бизнес на Ближнем Востоке. В корпорации считают, что Иран пытается получить доступ к коммерческим спутниковым снимкам и планам поставок, чтобы компенсировать недостатки своей развивающейся системы связи.

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Версия на азербайджанском языке “Microsoft”: “İranlı hakerlər ABŞ, İsrail, AB-nin müdafiə şirkətlərini təhdid edir"

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