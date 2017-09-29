Местное правительство на севере Курдистана отказывается передавать пограничные пункты под контроль Багдада

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Правительство Иракского Курдистана не будет передавать под контроль федерального правительства пограничные пункты, расположенные на территории курдской автономии.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, Иракский Курдистан отказывается передавать пограничные пункты под контроль Багдада.

Отмечается, что власти курдского региона Ирака "не будут передавать под контроль иракских правительственных служб" ни один КПП на границе с сопредельными государствами.