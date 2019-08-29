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Меркель и Зеленский обсудили по телефону ситуацию в Донбассе

​Меркель и Зеленский обсудили по телефону ситуацию в Донбассе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону работу нормандского формата, а также ситуацию в Донбассе

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили в правительстве Германии. 

Отмечается, что главы государств сошлись во мнении о необходимости в полном объеме реализовать минские соглашения.

Кроме того, Меркель рассказала Зеленскому о том, что на саммите G7 велась дискуссия о ситуации на Украине.

Уточняется, что они также поговорили о дальнейших дипломатические усилиях в нормандском формате при участии Германии, Франции, России и Украины.

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