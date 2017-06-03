Масштабные учения НАТО начались в Латвии

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Международные военные учения НАТО Saber Strike 2017 начались в Латвии. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в них будут участвовать более 2 тыс. военнослужащих из Италии, Норвегии, Литвы, Великобритании, Польши, Словакии США и самой Латвии.

Церемония начала учений состоялась на военном полигоне в Адажи, на них присутствовал командующий Национальными Вооруженными силами страны Леонидс Калныньш.

Учения завершатся 15 июня.