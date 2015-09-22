​Марин Ле Пен в октябре будут судить за сравнение мусульман с нацистами

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Лидер французского правого "Национального фронта" Марин Ле Пен должна предстать в октябре перед судом по обвинению в разжигании расовой розни.

Как передает Report, это произошло после того, как она сравнила молящихся на улицах французских городов мусульман с нацистской оккупацией.

"Я извиняюсь, но если сравнивать со Второй Мировой, то мы сейчас тоже можем говорить об оккупации. Молящиеся на улице мусульмане - это тоже оккупация", - заявила политик на митинге в городе Лион.

Хотя это заявление было сделано несколько лет назад, в 2012 году по этому случаю открыли судебное расследование, закончившееся в середине 2014 года обвинением в расизме. До того Ле Пен не подлежала уголовному преследованию, поскольку была членом Европарламента.

Политик заявила, что обязательно придет на суд в октябре, поскольку "не может пропустить такое зрелище".

В августе она уже выступила с инициативой выдворения из Франции всех иностранцев, замеченный в связи с радикальным исламом.