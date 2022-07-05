Макрон пообещал возобновить ядерную сделку с Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым вернуться к выполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым вернуться к выполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как сообщает Report со ссылкой ТАСС, об этом он заявил во вторник на пресс-конференции перед началом переговоров с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.

"Я бы хотел вновь напомнить о нашем желании добиться завершения в кратчайшие сроки переговоров по возобновлению соблюдения СВПД, - заявил он. - Нужно защищать это соглашение, учитывать интересы в сфере безопасности наших партнеров в регионе".

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия в 2015 году заключили с Ираном ядерную сделку в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы.

Экс-президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности.

Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.