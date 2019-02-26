Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшие месяцы посетить Ирак.

Как передаёт Report, об этом сообщает Reuters.

«Давняя дружба (между Францией и Ираком) служила барьером против терроризма; теперь мы должны поддерживать его конкретными проектами по совместному установлению прочного мира», - заявил Макрон на пресс-конференции со своим иракским коллегой Бархамом Салихом. «Это будет моим посланием, когда я приеду в Ирак через несколько месяцев», - добавил он.