Люксембург присоединился к "артиллерийской коалиции"

Украинское Минобороны после заседания в формате "Рамштайн" сообщило, что Люксембург присоединяется к "артиллерийской коалиции", которую возглавляют Франция и Германия.

Украинское Минобороны после заседания в формате "Рамштайн" заявило, что Люксембург присоединяется к "артиллерийской коалиции", которую возглавляют Франция и Германия.

Как передает Report, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны в Telegram

"Люксембург. Присоединяется к артиллерийской коалиции, которую возглавляют Франция и Германия", – говорится в заявлении.

Также, по словам ведомства, Люксембург закупает дроны для Украины в сотрудничестве с Бельгией и Нидерландами и продолжает поддержку Украины, доставляя крайне необходимое оборудование.

Напомним, Люксембург 8 марта объявил, что присоединится к инициативе Чехии по закупке 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины.

На Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел сообщил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые можно за несколько недель отправить в Украину, если найти для этого финансирование.