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Луи Боно находится с визитом в Грузии

Луи Боно находится с визитом в Грузии Старший советник Госдепа США по переговорам на Южном Кавказе Луи Боно находится с визитом в Грузии.
Другие страны
18 апреля 2024 г. 20:16
Луи Боно находится с визитом в Грузии

Старший советник Госдепа США по переговорам на Южном Кавказе Луи Боно находится с визитом в Грузии.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении офиса министра Грузии по примирению и гражданскому равенству Теи Ахвледиани по итогам встречи с Луи Боно.

Отмечается, что Ахвледиани поблагодарила Луи Боно за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

"Стороны подчеркнули важность переговоров в Женеве и достижения прогресса по вопросам, включенным в повестку дня. Участники встречи также договорились продолжить тесное сотрудничество", - говорится в сообщении.

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