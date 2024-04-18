Луи Боно находится с визитом в Грузии

Старший советник Госдепа США по переговорам на Южном Кавказе Луи Боно находится с визитом в Грузии.

Старший советник Госдепа США по переговорам на Южном Кавказе Луи Боно находится с визитом в Грузии.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении офиса министра Грузии по примирению и гражданскому равенству Теи Ахвледиани по итогам встречи с Луи Боно.

Отмечается, что Ахвледиани поблагодарила Луи Боно за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

"Стороны подчеркнули важность переговоров в Женеве и достижения прогресса по вопросам, включенным в повестку дня. Участники встречи также договорились продолжить тесное сотрудничество", - говорится в сообщении.