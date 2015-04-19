Лондон: аресты по делу об убийстве имама Арвани

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Британская полиция арестовала четвертого подозреваемого по делу об убийстве имама Абдулы Хади Арвани – критика сирийского режима, застреленного в Лондоне несколько дней назад.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, 48-летний Арвани был найден мертвым в своей машине в районе Уэмбли 7 апреля.

В пятницу полиция арестовала 36-летнего мужчину по подозрению в сговоре с целью совершения убийства. Вскоре он было отпущен под залог.

Еще два человека находятся под арестом, а одному уже предъявлено обвинение в убийстве. Обвиняемый – 36-летний Лесли Купер.

Арвани утверждал, что эмигрировал из Сирии в 1982 году из-за политического преследования. За границей он продолжил критиковать режим Башара Асада.

С 2005 по 2011 год Арвани, получивший британское гражданство, был имамом в лондонской мечети, которую местная пресса нередко связывала с экстремистскими организациями. Последние несколько лет он работал шеф-поваром в ресторане.

На прошлой неделе полиция провела обыски по нескольким адресам, в том в числе и в мечети, где Арвани был имамом.