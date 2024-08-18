Лидеры США, Японии и Южной Кореи отметили колоссальный прогресс в сотрудничестве

Лидеры США, Японии и Южной Кореи заявили о "колоссальном прогрессе" в сотрудничестве между тремя странами с момента проведения трехстороннего саммита в Кэмп-Дэвиде в США.

Лидеры США, Японии и Южной Кореи заявили о "колоссальном прогрессе" в сотрудничестве между тремя странами с момента проведения трехстороннего саммита в Кэмп-Дэвиде в США.

Как передает Report , это следует из их совместного заявления, опубликованного на сайте Белого дома.

Как отметили лидеры государств в заявлении, за этот год они впервые провели совместные военные учения, подписали новое трехстороннее рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и достигли определенного прогресса в противостоянии Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР).

"Мы, лидеры Японии, Республики Корея (РК) и Соединенных штатов Америки (США), отмечаем колоссальный прогресс в нашем трехстороннем сотрудничестве по прошествии года с нашего исторического саммита", - говорится в заявлении.

Лидеры государств также подчеркнули свою приверженность проведению консультаций по региональной проблематике и укреплению сотрудничества в сфере безопасности, экономики, развития технологий и здравоохранения.