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Лидеры США, Японии и Южной Кореи отметили колоссальный прогресс в сотрудничестве

Лидеры США, Японии и Южной Кореи отметили колоссальный прогресс в сотрудничестве Лидеры США, Японии и Южной Кореи заявили о "колоссальном прогрессе" в сотрудничестве между тремя странами с момента проведения трехстороннего саммита в Кэмп-Дэвиде в США.
Другие страны
18 августа 2024 г. 05:25
Лидеры США, Японии и Южной Кореи отметили колоссальный прогресс в сотрудничестве

Лидеры США, Японии и Южной Кореи заявили о "колоссальном прогрессе" в сотрудничестве между тремя странами с момента проведения трехстороннего саммита в Кэмп-Дэвиде в США.

Как передает Report, это следует из их совместного заявления, опубликованного на сайте Белого дома.

Как отметили лидеры государств в заявлении, за этот год они впервые провели совместные военные учения, подписали новое трехстороннее рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и достигли определенного прогресса в противостоянии Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР).

"Мы, лидеры Японии, Республики Корея (РК) и Соединенных штатов Америки (США), отмечаем колоссальный прогресс в нашем трехстороннем сотрудничестве по прошествии года с нашего исторического саммита", - говорится в заявлении.

Лидеры государств также подчеркнули свою приверженность проведению консультаций по региональной проблематике и укреплению сотрудничества в сфере безопасности, экономики, развития технологий и здравоохранения.

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