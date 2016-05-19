​Летевший из Парижа в Каир пассажирский самолет пропал с экранов радаров - ДОПОЛНЕНО

Баку. 19 Май. REPORT.AZ/ Самолет египетской авиакомпании EgyptAir, летевший из Парижа в Каир, пропал с экранов радаров.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в четверг, 19 мая, египетский новостной портал Youm7 со ссылкой на источники в авиакомпании.

Рейс MS804 вылетел из аэропорта «Шарль де Голль» 18 мая в 23:09 по парижскому времени. На его борту находились 58 пассажиров и 10 членов экипажа.

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Самолет пропал с радаров через 20 минут после захода в воздушное пространство Греции, сообщает египетский новостной портал "Эль-Вафд".

На борту, по разным данным, находятся 58-59 пассажиров и от пяти до десяти членов экипажа. Самолет вылетел из аэропорта Шарль-де-Голь.

Отмечается, что греческие авиационные власти проинформировали Египет. Попытки обнаружить его до сих пор успехом не увенчались.

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Египетская авиакомпания EgyptAir создала экстренный оперативный штаб, куда вошли представители всех авиационных служб, для отслеживания ситуации с пропавшим пассажирским самолетом, сообщает новостной портал "Йоум7" со ссылкой на источники в авиакомпании.

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Все соответствующие службы заняты поисками пассажирского самолета, пропавшего с радаров и находившегося в 80 милях от территории Египта (10 минут пути), сообщила египетская авиакомпания Egyptair на своей странице в сети Twitter.

Отмечается также, что самолет в момент потери с ним связи находился на высоте 37 тысяч миль.

По данным ряда СМИ, пропал Airbus A320.