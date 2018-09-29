Лавров призвал США не вмешиваться во внутренние дела других стран

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты должны признавать суверенитет стран и не вмешиваться в их внутренние дела. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как передает Report, глава российской дипломатии прокомментировал выступление американского лидера Дональда Трампа на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Во время своей речи Трамп заявил, что США "не будут говорить, как кому жить, работать и молиться", а также попросил другие страны уважать американский суверенитет.

Лавров отметил, что поддерживает стремление главы Соединенных Штатов, однако, с другой стороны, если Вашингтон привержен суверенитету как основополагающему принципу, то он не должен вмешиваться в дела других государств.