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    Лавров, Керри и де Мистура проведут совместную пресс-конференцию после переговоров в Вене

    Об этом написала на своей странице в Facebook официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри и спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура проведут совместную пресс-конференцию в Вене. 

    Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

    "Ориентировочно через 30-40 минут в Вене состоится совместная пресс-конференция Лаврова, Керри и де Мистуры", - написала дипломат на своей странице в Facebook.

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