Лавров, Керри и де Мистура проведут совместную пресс-конференцию после переговоров в Вене

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри и спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура проведут совместную пресс-конференцию в Вене.

Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Ориентировочно через 30-40 минут в Вене состоится совместная пресс-конференция Лаврова, Керри и де Мистуры", - написала дипломат на своей странице в Facebook.