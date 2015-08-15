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    ​Куба не намерена обсуждать внутренние вопросы с США

    МИД: Куба ничего не будет делать, не будет двигаться даже на один миллиметр, в попытке ответить

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ По словам главы отдела МИД Кубы по отношениям с США Жозефины Видаль, внутренние дела острова никогда не будут выноситься на обсуждение с Соединенными Штатами, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    "Решения внутренних вопросов не обсуждаются и никогда не станут повесткой дня в переговорах с США", - подчеркнула Видаль.

    "Куба ничего не будет делать, не будет двигаться даже на один миллиметр, в попытке ответить", - прокомментировала дипломат слова госсекретаря США Джона Керри, который отметил, что Конгресс вряд ли снимет эмбарго до тех пор, пока кубинское правительство не улучшит ситуацию с правами человека в стране.

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