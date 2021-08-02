Крушение вертолета в США, есть погибшие

Четыре человека скончались в результате крушения частного вертолета в отдаленной части на севере американского штата Калифорния.

Четыре человека скончались в результате крушения частного вертолета в отдаленной части на севере американского штата Калифорния.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS13 со ссылкой на власти.

Офис шерифа округа Колуза заявил, что вертолет упал днем в воскресенье по местному времени. Сотрудник экстренной службы обнаружил четыре тела на месте крушения, тогда же была констатирована их смерть.

В управлении шерифа также отметили, что расследованием происшествия занимается Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).