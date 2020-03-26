Коронавирус унес жизни более 18 тыс. человек

Количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 414 тысяч, более 18 тысяч человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По ее последним данным, общее число заболевших достигло 414 179 человек, большинство случаев в Европе - свыше 220 тысяч. Также сообщается о 18 440 случаях смерти по всему миру, из них почти 12 тысяч приходятся на европейский регион.

Наименьшее количество случаев заражения и смерти от COVID-19 зарегистрировано в Африке: 1 664 заражения и 29 летальных исходов, говорится в коммюнике ВОЗ.