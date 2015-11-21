​Колумбийские наркоторговцы застрелили в Париже двух террористов и стали национальными героями - ФОТО

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Париже представители колумбийской мафии, находящиеся в международном розыске, застрелили двух боевиков ИГИЛ, которые с автоматами ворвались в кафе.

Как передает Report, об этом сообщают колумбийские СМИ.

Своими действиями представители наркокартеля спасли десятки жизней и поставили в тупик прибывших к месту полицейских.

Как стало известно, инцидент в одном из парижских кафе произошел вечером. В заведение ворвались двое вооруженных боевиков ИГИЛ и открыли стрельбу по посетителям. В кафе также находились трое колумбийцев - участников "северного наркокартеля", которые ответным огнем убили террористов, чем спасли жизни десяткам посетителей заведения.

Прибывшие сотрудники полиции задержали колумбийцев. Теперь перед французскими правоохранителями встал вопрос: что дальше делать с задержанными, которые по сути предотвратили еще один теракт в стране, которая еще не отошла от серии атак террористов 13 ноября. Скорее всего колумбийских мафиози выдадут властям Колумбии, сообщают СМИ.