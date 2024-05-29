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КНДР запустила на территорию Южной Кореи воздушные шары с мусором и навозом

КНДР запустила на территорию Южной Кореи воздушные шары с мусором и навозом Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров через границу в Южную Корею. В шарах был различный мусор пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и даже навоз.
Другие страны
29 мая 2024 г. 09:16
КНДР запустила на территорию Южной Кореи воздушные шары с мусором и навозом

Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров через границу в Южную Корею. В шарах был различный мусор пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и даже навоз.

Как передает Report, об этом сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов ВС страны (JCS).

По данным военных, шары начали запускать вчера, 28 мая, вечером. После пересечения границы объекты падали в разных местах по всей стране, достигнув юго-восточной провинции Южный Кёнсан. Шары собрали для детального анализа, уточнил представитель JCS.

"Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа. Мы призываем КНДР немедленно прекратить свои бесчеловечные действия", - добавили в штабе. JCS пообещал совместно с полицией и правительством разработать меры безопасности для подобных случаев.

Власти Северной Кореи на прошлой неделе предупредили о планах разбросать кучи макулатуры и грязи над приграничными районами в ответ на отправку листовок Южной Кореей. Еще в 2023 году КНДР утверждала, что листовки и другие предметы, которые бросали с воздушных шаров, запущенных из Южной Кореи, были заражены коронавирусом, что якобы привело к его распространению в республике.

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Версия на английском языке North Korea reportedly sends balloons carrying excrement into South

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