КНДР запустила еще три ракеты малой дальности в сторону Японского моря

КНДР запустила в сторону Японского моря еще три ракеты малой дальности.

КНДР запустила в сторону Японского моря еще три ракеты малой дальности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Yonhap.

"Север запустил три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря", - говорится в сообщении Комитета начальников штабов Республики Корея. Ранее сообщалось о запуске баллистической ракеты, тип которой не был определен.

Утром КНДР также запустила три ракеты, одна из которой, предположительно, была межконтинентальной баллистической "Хвасон-17", две другие - малой дальности.