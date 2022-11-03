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КНДР запустила еще три ракеты малой дальности в сторону Японского моря

КНДР запустила еще три ракеты малой дальности в сторону Японского моря КНДР запустила в сторону Японского моря еще три ракеты малой дальности.
Другие страны
3 ноября 2022 г. 17:57
КНДР запустила еще три ракеты малой дальности в сторону Японского моря

КНДР запустила в сторону Японского моря еще три ракеты малой дальности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Yonhap.

"Север запустил три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря", - говорится в сообщении Комитета начальников штабов Республики Корея. Ранее сообщалось о запуске баллистической ракеты, тип которой не был определен.

Утром КНДР также запустила три ракеты, одна из которой, предположительно, была межконтинентальной баллистической "Хвасон-17", две другие - малой дальности.

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