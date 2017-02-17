В КНДР осудили вскрытие тела Ким Чен Нама без разрешения Пхеньяна

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ КНДР осуждает проведение властями Малайзии без разрешения Пхеньяна вскрытия Ким Чен Нама - брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, требуют, чтобы тело мужчины было безотлагательно передано северокорейской стороне.

Об этом передает Report со ссылкой на агентство Франс пресс.

"Малайзийская сторона форсировала проведение вскрытия без нашего разрешения и присутствия, мы будем категорически отвергать результаты вскрытия, проведенного в одностороннем порядке без нашего участия", - говорится в заявлении посла КНДР в Малайзии Кана Чхоля.