Китай заявил о готовности развивать стратегическое партнерство с Ираном

Китай готов продолжать развитие отношений стратегического партнерства с Ираном и поддерживать Тегеран в противодействии иностранному вмешательству.

Китай готов продолжать развитие отношений стратегического партнерства с Ираном и поддерживать Тегеран в противодействии иностранному вмешательству.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил вице-премьер Госсовета Ху Чуньхуа на встрече в Тегеране с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

"Китай рассматривает китайско-иранские отношения со стратегической точки зрения, и его решимость развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство с Ираном непоколебима", - сказал вице-премьер КНР.

Он подчеркнул, что Пекин "твердо поддерживает иранскую сторону в противодействии внешнему вмешательству и защите национального суверенитета, территориальной целостности и национального достоинства".