О нас

Китай заявил о готовности развивать стратегическое партнерство с Ираном

Китай заявил о готовности развивать стратегическое партнерство с Ираном Китай готов продолжать развитие отношений стратегического партнерства с Ираном и поддерживать Тегеран в противодействии иностранному вмешательству.
Другие страны
14 декабря 2022 г. 10:20
Китай заявил о готовности развивать стратегическое партнерство с Ираном

Китай готов продолжать развитие отношений стратегического партнерства с Ираном и поддерживать Тегеран в противодействии иностранному вмешательству.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил вице-премьер Госсовета Ху Чуньхуа на встрече в Тегеране с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

"Китай рассматривает китайско-иранские отношения со стратегической точки зрения, и его решимость развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство с Ираном непоколебима", - сказал вице-премьер КНР.

Он подчеркнул, что Пекин "твердо поддерживает иранскую сторону в противодействии внешнему вмешательству и защите национального суверенитета, территориальной целостности и национального достоинства".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке China voices readiness to develop strategic partnership with Iran

Экслюзивные новости

Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi