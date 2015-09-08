Китай и Таджикистан решили отказаться от доллара в межгосударственных расчетах

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Китай и Таджикистан подписали соглашение о валютных свопах юань (государственная валюта Китая) /сомони (государственная валюта Таджикистана) для поддержки и развития взаимной торговли и недолларовых инвестиций.

Как передает Report со ссылкой на Синьхуа, об этом говорится в сообщении на сайте китайского Центробанка.

Подписанное соглашение дает центробанкам обеих стран возможность осуществлять обмен серии платежей в одной валюте на эквивалентные платежи в другой валюте с целью облегчения взаимных расчетов по торговым операциям, а также обеспечения поддержки ликвидности на финансовых рынках.

Китайско-таджикистанское соглашение подписано на сумму 3 млрд юаней /около 470 млн долл США/, сроком на три года с возможностью продления по согласию обеих сторон.