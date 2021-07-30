Ким Чен Ын призвал армию повысить боеготовность

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обвинил "враждебные силы" в усилении "отчаянных и настойчивых военных учений для агрессии" и призвал армию приложить максимальные усилия для повышения боевой эффективности.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обвинил "враждебные силы" в усилении "отчаянных и настойчивых военных учений для агрессии" и призвал армию приложить максимальные усилия для повышения боевой эффективности.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в статье северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

"В настоящее время враждебные силы систематически продолжают наращивать свои возможности для нанесения упреждающего удара по КНДР и наращивают вооружения, одновременно активизируя всевозможные отчаянные и настойчивые военные учения по агрессии", - цитирует ЦТАК выступление северокорейского лидера на семинаре военных командиров и политработников, проходившем в Пхеньяне с 24 по 27 июля.

"Он призвал все военные и политические кадры приложить максимальные усилия для повышения боевой эффективности своих подразделений", - отмечает агентство.

Ким Чен Ын также призвал солдат посвятить свою жизнь защите северокорейского народа и его собственности. По его словам, военнослужащие должны гордиться тем, что они "творцы народного счастья, стражи, ответственные за сохранение доверия народа к партии". Как сообщает ЦТАК, на семинаре подробно были проанализированы основные недостатки в работе воинских частей по реализации политики партии. Замечания лидера КНДР прозвучали в тот момент, когда Южная Корея и США обдумывают, следует ли и как им проводить свои ежегодные военные учения, которые обычно проходят в середине августа. Сеул опасается, что совместные военные учения с США могут негативно повлиять на примирительные настроения, возникшие после восстановления линий связи между Севером и Югом.