Киев приглашает иностранцев на вакантные места в министерствах

В Киеве начинается набор на вакантные места в правительстве. Кандидаты — иностранцы. Конечно, они заберут не все министерские портфели, но, скорее всего, им предложат посты в министерстве агрополитики, минфине, МВД, а также — в новой, только создающейся структуре — антикоррупционном бюро.

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/

Международные рекрутинговые компании, услышав призыв Порошенко, предложили 185 подходящих кандидатов — в том числе граждан Грузии, Литвы, США, Германии и Словакии. В Киеве этот список сократили до 24 человек и разослали им приглашения, сообщаетReport со ссылкой на телеканал "Россия 24".