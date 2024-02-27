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Кения экспортировала почти 97 % произведенного кофе в 2023 году

Кения экспортировала почти 97 % произведенного кофе в 2023 году Экспорт кофе из Кении составил почти 97 % от производства, при общем объеме производства в 48,6 тыс. тонн в год было экспортировано более 47 тыс. тонн.
Другие страны
27 февраля 2024 г. 02:15
Кения экспортировала почти 97 % произведенного кофе в 2023 году

Экспорт кофе из Кении составил почти 97 % от производства, при общем объеме производства в 48,6 тыс. тонн в год было экспортировано более 47 тыс. тонн.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на секретаря Министерства развития кооперативов и микро-, малых и средних предприятий Саймона Челуги.

По его словам, в 2023 году страна заработала более $251 млн на экспорте кофе.

"Несмотря на множество проблем, с которыми сталкивается наша кофейная индустрия, включая колебания международных цен и климатическую неопределенность, кенийский кофе продолжает поддерживать свою репутацию производителя беспрецедентного качества на мировой арене", - сказал Челуги во время форума технического сотрудничества Кении и Колумбии по кофе.

Кофе является одним из крупнейших источников поступления иностранной валюты в Кении, наряду с чаем.

Основные направления экспорта кенийского кофе это США, Бельгия, Германия, Южная Корея, Швеция, Австралия, Дания и Норвегия. Он отметил, что правительство реализует несколько реформ, таких как создание Фонда Coffee Cherry Fund на $27,4 млн, чтобы дополнительно профинансировать отрасль и простимулировать ее рост.

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