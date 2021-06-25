О нас
Report Georgia
Аудио новости

Каждый третий житель Германии полностью вакцинирован от коронавируса

Каждый третий житель Германии полностью вакцинирован от коронавируса Более чем каждый третий житель Германии полностью привит от коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Берлине глава Минздрава страны Йенс Шпан. "На сегодняшний день в Германии сделано более 70,
Другие страны
25 июня 2021 г. 13:40
Каждый третий житель Германии полностью вакцинирован от коронавируса

Более чем каждый третий житель Германии полностью привит от коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции в Берлине глава Минздрава страны Йенс Шпан.

"На сегодняшний день в Германии сделано более 70,5 млн прививок от коронавируса. 44 млн граждан получили как минимум один компонент вакцины, что составляет 52,9% [населения], 28,3 млн (или 34,1%) имеют полную защиту, то есть больше, чем каждый третий житель ФРГ", - отметил он. При этом министр напомнил, что в условиях распространения индийского штамма коронавируса, получившего название "Дельта", особенно важно сделать повторную прививку.

Вакцинация началась в Германии в конце декабря. Первыми прививку сделали пожилые граждане, врачи, медики, работники важных социальных профессий. Используются препараты, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca, а также Johnson & Johnson.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Almaniya əhalisinin üçdə biri tam peyvənd olunub

Самое важное

Раненый во время Отечественной войны военнослужащий стал шехидом
ФотоРаненый во время Отечественной войны военнослужащий стал шехидом
25 июня 2021 г. 10:01
Президент Кыргызстана назначил нового посла в Азербайджан
Президент Кыргызстана назначил нового посла в Азербайджан
24 июня 2021 г. 23:18
Армянские ВС подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района
Армянские ВС подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района
24 июня 2021 г. 18:20
Группа военнослужащих награждена медалью За освобождение Агдама
Группа военнослужащих награждена медалью "За освобождение Агдама"
24 июня 2021 г. 16:21
МВД: Свадебную церемонию можно проводить на открытом воздухе и в палатке
МВД: Свадебную церемонию можно проводить на открытом воздухе и в палатке
24 июня 2021 г. 15:59
Президент Ильхам Алиев наградил сотрудника Report
Президент Ильхам Алиев наградил сотрудника Report
24 июня 2021 г. 13:51
Президент наградил группу военнослужащих медалью За освобождение Губадлы
Президент наградил группу военнослужащих медалью "За освобождение Губадлы"
24 июня 2021 г. 13:19
Группа военнослужащих награждена медалью За освобождение Физули
Группа военнослужащих награждена медалью "За освобождение Физули"
24 июня 2021 г. 12:49
Более 11 тыс. военнослужащих награждены медалью За освобождение Ходжавенда
Более 11 тыс. военнослужащих награждены медалью "За освобождение Ходжавенда"
24 июня 2021 г. 12:45
Эля из фильма Последняя ночь детства: Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоЭля из фильма "Последняя ночь детства": Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi