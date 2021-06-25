Каждый третий житель Германии полностью вакцинирован от коронавируса

Более чем каждый третий житель Германии полностью привит от коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Берлине глава Минздрава страны Йенс Шпан. "На сегодняшний день в Германии сделано более 70,

Более чем каждый третий житель Германии полностью привит от коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции в Берлине глава Минздрава страны Йенс Шпан.

"На сегодняшний день в Германии сделано более 70,5 млн прививок от коронавируса. 44 млн граждан получили как минимум один компонент вакцины, что составляет 52,9% [населения], 28,3 млн (или 34,1%) имеют полную защиту, то есть больше, чем каждый третий житель ФРГ", - отметил он. При этом министр напомнил, что в условиях распространения индийского штамма коронавируса, получившего название "Дельта", особенно важно сделать повторную прививку.

Вакцинация началась в Германии в конце декабря. Первыми прививку сделали пожилые граждане, врачи, медики, работники важных социальных профессий. Используются препараты, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca, а также Johnson & Johnson.