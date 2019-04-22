​Карлосу Гону предъявили в Японии новое обвинение

В Японии предъявлены новые обвинения бывшему главе автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону. Речь идет о присвоении средств концерна Nissan.

Как передает Report со ссылкой на DW, об этом сообщила прокуратура Токио.

По ее данным, Гон использовал мошенническую схему, переводя деньги Nissan фирме по продаже легковых автомобилей, зарегистрированной в Омане.

С конца 2015 до середины 2018 года топ-менеджер перевел в общей сложности 15 млн долларов США, указало далее ведомство. 5 млн из этой суммы Гон использовал на личные нужды, в частности для финансирования яхты и инвестиций в компанию его сына в США.

В начале марта 65-летний Карлос Гон был освобожден под залог после 3,5-месячного ареста, однако 4 апреля был вновь взят под стражу в связи с предполагаемым хищением средств Nissan в 2012-2018 годах.

Кроме того, экс-главу Nissan обвиняют в том, что он перевел в концерн личные инвестиционные потери. Свой новый арест Гон назвал "возмутительным и произвольным", обвинив ответственных лиц в Nissan в попытке заставить его "замолчать".