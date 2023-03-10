Канцлер Германии посетит Японию 18 марта

Япония ожидает визит делегации правительства Германии во главе с канцлером ФРГ Олафом Шольца 18 марта.

Япония ожидает визит делегации правительства Германии во главе с канцлером ФРГ Олафом Шольца 18 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным агентства, глава японского правительства Фумио Кисида в пятницу проинформировал об этом свой кабмин и представителей правящей Либерально-демократической партии Японии. В рамках визита немецкой делегации предполагается проведения переговоров в расширенном составе при участии министров обоих государств, в том числе отвечающих за финансы.

Помимо прочего, как ожидается, стороны обсудят подготовку к саммиту G7, который председательствующая в объединении Япония примет в мае в Хиросиме. Японский премьер Фумио Кисида в январе уже совершил турне по странам - членам "семерки", посетив Францию, Италию, Великобританию, Канаду и США. Германию он не посещал.