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Канада введет санкции в отношении белорусских чиновников и компаний

Канада введет санкции в отношении белорусских чиновников и компаний Канада введет санкции в отношении 22 белорусских чиновников и 16 компаний республики, связанных с конфликтом в Украине.
Другие страны
22 ноября 2022 г. 15:17
Канада введет санкции в отношении белорусских чиновников и компаний

Канада введет санкции в отношении 22 белорусских чиновников и 16 компаний республики, связанных с конфликтом в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, компании, которых коснутся ограничения, работают в сферах военного производства, машиностроения, технологий, железнодорожных перевозок и банковского дела.

МИД Канады утверждает, что среди белорусских чиновников есть те, кто "причастен к размещению и транспортировке российских военных и оборудования" при проведении РФ боевых действий в Украине.

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Версия на английском языке Canada slaps sanctions on 22 more officials and 16 companies of Belarus 
Версия на азербайджанском языке Kanada Belarusun 22 rəsmisinə və 16 şirkətinə sanksiya tətbiq edib

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