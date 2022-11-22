Канада введет санкции в отношении белорусских чиновников и компаний

Канада введет санкции в отношении 22 белорусских чиновников и 16 компаний республики, связанных с конфликтом в Украине.

Канада введет санкции в отношении 22 белорусских чиновников и 16 компаний республики, связанных с конфликтом в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, компании, которых коснутся ограничения, работают в сферах военного производства, машиностроения, технологий, железнодорожных перевозок и банковского дела.

МИД Канады утверждает, что среди белорусских чиновников есть те, кто "причастен к размещению и транспортировке российских военных и оборудования" при проведении РФ боевых действий в Украине.