Канада потратила на нелегальных мигрантов из США уже $255 млн

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Власти Канады потратили на выявление, размещение и оформление различных документов незаконным мигрантам из США более 340 млн канадских долларов ($255 млн).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал CTV со ссылкой на независимого бюджетного аналитика парламента Канады Ива Жиру.

По данным чиновника, речь идет только о периоде времени с апреля 2017 года по март 2018 года, когда канадско-американскую границу пересекли свыше 24 тыс. нелегалов. Таким образом, только за одного мигранта налогоплательщики заплатили более 14 тыс. канадских долларов ($10,5 тыс.).

Согласно анализу, в 2019-2020 годах затраты на задержание и оформление различных документов нелегалам из США обойдется бюджету Канады уже в 396 млн канадских долларов ($298 млн).

Ранее Мексика направила США ноту из-за применения оружия на границе.