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Камале Харрис ввели первую дозу вакцины от коронавируса

Камале Харрис ввели первую дозу вакцины от коронавируса Избранному вице-президенту США Камале Харрис в присутствии прессы ввели первую дозу вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Moderna.
Другие страны
29 декабря 2020 г. 21:14
Камале Харрис ввели первую дозу вакцины от коронавируса
Камале Харрис

Избранному вице-президенту США Камале Харрис в присутствии прессы ввели первую дозу вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Moderna.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию из медицинского центра в Вашингтоне вела в YouTube телекомпания PBS.

Политик поблагодарила медицинский персонал за работу и призвала всех делать прививки. "Я доверяю ученым, которые создали и одобрили вакцины. Когда придет ваша очередь, делайте прививки. Речь идет о спасении вашей жизни, жизней членов вашей семьи и членов общества", - отметила Харрис после вакцинации.

Избранному президенту США Джозефу Байдену 21 декабря ввели первую из двух доз вакцины от нового коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и германской BioNTech. Этой же вакциной привились действующий вице-президент США Майкл Пенс и его супруга Карен Пенс, начальник военно-медицинской службы вице-адмирал Джером Адамс, а также спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл и ряд других законодателей.

Действующий президент США Дональд Трамп 13 декабря заявил, что пока не планирует делать прививку от коронавируса.

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