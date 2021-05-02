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Камала Харрис возглавит Национальный космический совет

Камала Харрис возглавит Национальный космический совет Вице-президент США Камала Харрис возглавит Национальный космический совет страны
Другие страны
2 мая 2021 г. 02:20
Камала Харрис возглавит Национальный космический совет
Камала Харрис

Вице-президент США Камала Харрис возглавит Национальный космический совет страны.

Как передает Report, об этом говорится в ее заявлении в Twitter.

"Для меня большая честь руководить нашим Национальным космическим советом", - сообщила она.

Новый глава космического агентства НАСА Билл Нельсон приветствовал назначение Харрис.

"Вице-президент - идеальный человек для руководства космической политикой федерального правительства, которая становится все более сложной, так как в космосе присутствуют многие страны", - отметил Нельсон в официальном заявлении.

По его словам, "Харрис будет координировать усилия нашей страны, чтобы США продолжали лидировать в космосе".

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа возобновила работу Национального космического совета, который возглавил занимавший ранее должность вице-президента Майк Пенс. В совет входят ключевые лица администрации, которые собираются на регулярной основе.

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