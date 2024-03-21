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Израиль завладел массивом разведданных о ХАМАС во время наступления в Газе

Израиль завладел массивом разведданных о ХАМАС во время наступления в Газе Израиль получил массив разведывательных данных о радикальном палестинском движении ХАМАС во время военного наступления в секторе Газа.
Другие страны
21 марта 2024 г. 20:59
Израиль завладел массивом разведданных о ХАМАС во время наступления в Газе

Израиль получил массив разведывательных данных о радикальном палестинском движении ХАМАС во время военного наступления в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на израильские и американские источники.

По их данным, правительство Израиля завладело подробной информацией о ХАМАС благодаря разведданным, полученным с жестких дисков, ноутбуков, телефонов, изъятых во время военной операции, а также посредством электронного прослушивания со стороны США.

"У властей Израиля больше понимания о ХАМАС, чем когда-либо прежде. Кадровые дела и многое другое. У них есть более детальное понимание того, на что способно ХАМАС", - приводит телеканал слова бывшего высокопоставленного чиновника и старшего научного сотрудника Вашингтонского института ближневосточной политики Мэтью Левитта.

По словам представителя разведки, сведения, полученные Армией обороны Израиля, содержат "чрезвычайно подробную информацию о руководстве, командовании и связях ХАМАС". С точки зрения собеседников NBC News, успехи разведки Израиля, предположительно, позволили нанести ракетный удар, целью которого был один из командиров ХАМАС Марван Исса.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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