Израиль назвал число потерь своей армии с начала наземной операции в Газе

Армия Израиля потеряла 240 военнослужащих в секторе Газа с начала наземной операции.

Армия Израиля потеряла 240 военнослужащих в секторе Газа с начала наземной операции.

Как передает Report , это следует из данных на официальном сайте ЦАХАЛ.

Отмечается, что 240 солдат Израиль потерял с конца октября 2023 года. Общее число потерь у израильтян составляет 579 военных.

25 февраля премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция ЦАХАЛ в городе Рафах на юге сектора Газа неизбежна, возможна только пауза для проведения переговоров, но не полная отмена операции.

В этот же день верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что израильские власти начали использовать голод как оружие в ходе операции на территории сектора Газа.