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Израиль назвал число потерь своей армии с начала наземной операции в Газе

Израиль назвал число потерь своей армии с начала наземной операции в Газе Армия Израиля потеряла 240 военнослужащих в секторе Газа с начала наземной операции.
Другие страны
26 февраля 2024 г. 03:11
Израиль назвал число потерь своей армии с начала наземной операции в Газе

Армия Израиля потеряла 240 военнослужащих в секторе Газа с начала наземной операции.

Как передает Report, это следует из данных на официальном сайте ЦАХАЛ.

Отмечается, что 240 солдат Израиль потерял с конца октября 2023 года. Общее число потерь у израильтян составляет 579 военных.

25 февраля премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция ЦАХАЛ в городе Рафах на юге сектора Газа неизбежна, возможна только пауза для проведения переговоров, но не полная отмена операции.

В этот же день верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что израильские власти начали использовать голод как оружие в ходе операции на территории сектора Газа.

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