Избраны новые непостоянные члены Совета Безопасности ООН

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В Генеральной Ассамблее ООН состоялись выборы пяти непостоянных членов Совета Безопасности. Как сообщает Report, в его состав были избраны Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия и Южная Африка. Они займут свои места за столом Совета 1 января 2019 года.

Кандидаты в члены Совета выдвигаются региональными группами. За два места в Совете от группы африканских и азиатско-тихоокеанских государств боролись Южная Африка, Индонезия и Мальдивы. В ходе голосования победу одержали Южная Африка и Индонезия. За Южную Африку проголосовали 183 государства, за Индонезию - 141 и за Мальдивы – 46 стран.

Совет Безопасности состоит из пятнадцати членов. Великобритания, Китайская Народная Республика, Франция, Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности. Десять непостоянных членов избираются Генеральной Ассамблеей на два года. Каждый год проводится замена пяти из них.