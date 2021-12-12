Из-за вызванного торнадо обрушения склада Amazon погибли шестеро

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Новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6 зафиксирован в Китае.

Новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6 зафиксирован в Китае.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция RTHK со ссылкой на уведомление органов здравоохранения Гонконга, полученное в субботу от коллег из материкового Китая.

Инфекцией заразился 68-летний житель городского округа Хуэйчжоу в южной провинции Гуандун, который держал в хозяйстве домашнюю птицу. Его состояние расценивается медиками как критическое.

Первое в мире заражение человека штаммом вируса H5N6 было зафиксировано в мае 2014 года в юго-западной провинции Сычуань. С тех пор число таких случаев в стране достигло 53.