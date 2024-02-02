Из-за протестов французских фермеров ущерб в коммуне Ажен составил 400 тыс. евро

Стоимость ущерба от протестных акций французских фермеров в коммуне Ажен (административный центр департамента Ло и Гаронна в регионе Новая Аквитания) на юге Франции составила 400 тыс. евро, часть этой суммы будет погашена из городского бюджета.

Стоимость ущерба от протестных акций французских фермеров в коммуне Ажен (административный центр департамента Ло и Гаронна в регионе Новая Аквитания) на юге Франции составила 400 тыс. евро, часть этой суммы будет погашена из городского бюджета.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил мэр Ажена Жан Дионис дю Сежур.

Он потребовал, чтобы государство покрыло расходы на ремонт зданий и дорожного покрытия, поврежденных в результате поджога соломы, стогов сена и покрышек.

Кроме того, несколько дней подряд фермеры вываливали навоз перед префектурой в коммуне Ажен.

СМИ сообщают о том, что в ходе акции у префектуры департамента Ло и Гаронна в центре города фермеры вывалили более 1,5 тонн отходов.

Ранее сообщалось, что Тулуза понесла "беспрецедентный" для города ущерб в 90 тыс. евро из-за акций аграриев. В эту сумму обошлась "долгая и трудная" уборка навоза и отходов, вываленных протестующими в центре города. Мэр города Жан Муден позже сообщил, что счет за уборку будет направлен организаторам манифестаций.

В пятницу французские фермеры, несколько дней перекрывавшие трассы вокруг Парижа, начали снимать блокады после объявления властями новых мер поддержки.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.