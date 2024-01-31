Французских фермеров задержали после попытки захватить рынок под Парижем

Протестующие фермеры во Франции попытались захватить продуктовый рынок Ранжис под Парижем, 79 человек задержаны.
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В публикации отмечается, что группа фермеров пыталась проникнуть в один из павильонов рынка, который снабжает продовольствием весь столичный регион Иль-де-Франс.
Полиция, дежурившая на месте, вывела фермеров из здания, 79 человек были задержаны, на фургонах их начали увозить в полицейские участки.
Согласно информации газеты Le Figaro, в среду полицейские задержали 18 трактористов в департаменте Эсон в Парижском регионе, так как они препятствовали движению транспорта. В департаменты Эсон и Луару направлены дополнительные бронемашины полиции.
Ежедневная газета Voix du Nord сообщала, что примерно в 2 км от аэропорта "Шарль-де-Голль" была остановлена колонна протестующих.