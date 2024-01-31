Французских фермеров задержали после попытки захватить рынок под Парижем

Протестующие фермеры во Франции попытались захватить продуктовый рынок Ранжис под Парижем, 79 человек задержаны.

Протестующие фермеры во Франции попытались захватить продуктовый рынок Ранжис под Парижем, 79 человек задержаны.

Как передает Report , об этом сообщает BFMTV.

В публикации отмечается, что группа фермеров пыталась проникнуть в один из павильонов рынка, который снабжает продовольствием весь столичный регион Иль-де-Франс.

Полиция, дежурившая на месте, вывела фермеров из здания, 79 человек были задержаны, на фургонах их начали увозить в полицейские участки.

Согласно информации газеты Le Figaro, в среду полицейские задержали 18 трактористов в департаменте Эсон в Парижском регионе, так как они препятствовали движению транспорта. В департаменты Эсон и Луару направлены дополнительные бронемашины полиции.

Ежедневная газета Voix du Nord сообщала, что примерно в 2 км от аэропорта "Шарль-де-Голль" была остановлена колонна протестующих.