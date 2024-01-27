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Из Техаса в другие штаты вывезено более 102 тыс. нелегалов

Из Техаса в другие штаты вывезено более 102 тыс. нелегалов Власти Техаса в рамках программы по перемещению незаконных мигрантов со своей территории вывезли в другие американские штаты более 102 тысяч человек.
Другие страны
27 января 2024 г. 08:56
Из Техаса в другие штаты вывезено более 102 тыс. нелегалов

Власти Техаса в рамках программы по перемещению незаконных мигрантов со своей территории вывезли в другие американские штаты более 102 тысяч человек.

Как передает Report, об этом сообщили в офисе техасского губернатора Грега Эббота.

С апреля 2022 года в Вашингтон направили более 12,5 тыс. нелегалов, более 37,5 тыс. мигрантов были перемещены в Нью-Йорк и 31,2 тыс. — в Чикаго с августа 2022 года.

Кроме того, 16 тысяч мигрантов оказались в городе Денвер, 3,4 тысячи — в Филадельфии, еще 1,5 тысячи — в Лос-Анджелесе. В общей сложности Техас покинули 102,1 тысячи незаконных мигрантов.

В 2023 году число мигрантов, которые пытались нелегально пересечь границу США, достигло рекорда. В конце декабря прошлого года The Washington Examiner со ссылкой на источники в пограничной службе сообщило, что за одни сутки было зарегистрировано 14,5 тыс. попыток пересечения госграницы.

Власти Техаса заявили, что рост показателей нелегальной миграции связан с "политикой открытых границ" Джо Байдена. В частности, 22 января Верховный суд США постановил убрать проволочные ограждения, которые установила Национальная гвардия Техаса на границе с Мексикой. Администрация президента США утверждает, что ограждения мешают федеральному пограничному патрулю задерживать мигрантов и предоставлять им помощь при необходимости, как этого требует закон.

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