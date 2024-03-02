Итальянский военный корабль сбил беспилотник в Красном море

Итальянский корабль Duilio сбил беспилотный летательный аппарат в Красном море, который приближался к нему.

Итальянский корабль Duilio сбил беспилотный летательный аппарат в Красном море, который приближался к нему.

Как передает Report , об этом сообщило министерство обороны Италии, экипаж действовал, руководствуясь принципом самообороны.

Как указывается, беспилотник соответствовал всем характеристикам тех, что ранее использовались при попытках нападений. Он приблизился на расстояние 6 км. "В настоящий момент указанное судно находится в зоне, чтобы гарантировать свободную навигацию по коммерческим маршрутам после нападений группировок хуситов", - говорится в сообщении. Министр обороны Гуидо Крозетто отметил, что атаки хуситов на коммерческие суда носят "террористический характер и являются нарушением международного права".

Италия приняла тактическое командование новой морской миссии ЕС Aspides в Красном море, однако формально участие в этой миссии пока не утверждено в национальном парламенте. Голосование должно пройти 5 марта.