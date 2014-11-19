Испанский конгресс рекомендовал правительству признать Палестину

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Испанский конгресс депутатов во вторник, 18 ноября, обратился к своему правительству с призывом признать Палестину как государство. При этом законодатели сделали оговорку, что на этот шаг следует пойти, когда палестинцы и Израиль договорятся разрешить их давний конфликт, передает Reuters.

Решение, которое носит символический характер, было поддержано всеми политическими группами в нижней палате парламента. При этом изначально социалисты, находящиеся в оппозиции, внесли более жесткий проект резолюции о признании Палестины. Однако после нападения террористов на молящихся в иерусалимской синагоге правящая Народная партия добилась смягчения формулировок. По словам представителя партии, одностороннего признания палестинского государства она не поддержит.

Принятый в итоге текст гласит: «Парламент призывает правительство признать Палестину как государство. Это признание должно быть следствием процесса переговоров между сторонами, что гарантирует мир и безопасность для обоих, уважение прав граждан и региональной стабильности», передает Report со ссылкой на Lenta.Ru.