Испания вернула в Марокко 2,7 тыс. нелегальных мигрантов

Порядка 6 тыс. человек проникли с 17 мая на территорию автономного города Сеута

Власти Испании вернули в Марокко 2,7 тыс. нелегальных мигрантов, которые проникли с понедельника на территорию автономного города Сеута, расположенного на северном побережье Африки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка.

"К настоящему моменту было возвращено 2,7 тыс. [человек], которые незаконно попали в нашу страну", - отметил министр. По его словам, "Сеута является такой же Испанией, как Мадрид или Барселона". "Мы будем [действовать] решительно в защите наших границ", - добавил глава МВД. Он отметил, что в городе мобилизована армия. Также власти дополнительно направили в Сеуту 200 стражей порядка для помощи в урегулировании сложившейся ситуации.

В свою очередь официальный представитель правительства Испании Мария Хесус Монтеро призвала жителей страны к спокойствию. Она также выступила против "ксенофобских посылов" в отношении мигрантов.

В понедельник около 6 тыс. нелегалов проникли вплавь на территорию Сеуты из Марокко. Число прибывших в течение дня мигрантов стало рекордно высоким для Испании. По данным местных СМИ, сейчас нелегалы продолжают прибывать в Сеуту. Кроме того, во вторник около ста мигрантов также проникли на территорию автономного города Мелилья, расположенного на средиземноморском побережье Африки.