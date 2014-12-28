Исчезнувший лайнер Air Asia: поиски прерваны из-за погодных условий

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Индонезийские спасательные службы приостановили поиски лайнера.

По информации агентства AFP, причина - плохие погодные условия в районе поиска и приближающаяся ночь.

К поискам исчезнувшего пассажирского лайнера подключились Сингапур и Малайзия. По данным dpa, в район возможной катастрофы власти этих стран направили авиацию и суда.

Как сообщает Report со ссылкой на радиостанцию "Немецкая волна", Air Asia - одна из крупнейших в мире бюджетных авиакомпаний. Малайзийский лоукостер имеет филиалы в других странах континента: Thai Air Asia, Air Asia Berhad (Malaysia), Air Asia Indonesia, Philippines' Air Asia, Air Asia Indi. Компания безаварийно работает на рынке с 2001 года, ее пассажиропоток за это время составил 217 млн. человек.