Индийский полицейский расстрелял 6 сослуживцев

По меньшей мере шестеро сотрудников индийской полиции погибли, двое получили ранения в ходе перестрелки, которую устроил их сослуживец в округе Нараянпур (штат Чхаттисгарх) в центральной части страны, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Согласно информации правоохранителей региона, инцидент произошел рано утром. Мотивы нападавшего неизвестны. Отмечается, что большинство жертв скончались на месте, еще двое - по прибытии в больницу. Жизни пострадавших в настоящий момент ничего не угрожает, их состояние оценивается как стабильное.

Двое из шести погибших были старшими офицерами полиции. После атаки преступник покончил с собой.