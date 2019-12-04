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Индийский полицейский расстрелял 6 сослуживцев

Индийский полицейский расстрелял 6 сослуживцев
​По меньшей мере 6 сотрудников индийской полиции погибли, 2 получили ранения в ходе перестрелки в округе Нараянпур (штат Чхаттисгарх)

По меньшей мере шестеро сотрудников индийской полиции погибли, двое получили ранения в ходе перестрелки, которую устроил их сослуживец в округе Нараянпур (штат Чхаттисгарх) в центральной части страны, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Согласно информации правоохранителей региона, инцидент произошел рано утром. Мотивы нападавшего неизвестны. Отмечается, что большинство жертв скончались на месте, еще двое - по прибытии в больницу. Жизни пострадавших в настоящий момент ничего не угрожает, их состояние оценивается как стабильное.

Двое из шести погибших были старшими офицерами полиции. После атаки преступник покончил с собой.

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