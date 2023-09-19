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Индия и Канада приостановили торговые переговоры

Индия и Канада приостановили торговые переговоры Индия приостановила торговые переговоры с Канадой из-за разногласий по "определенным вопросам".
Другие страны
19 сентября 2023 г. 10:49
Индия и Канада приостановили торговые переговоры

Индия приостановила торговые переговоры с Канадой из-за разногласий по "определенным вопросам".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял.

Заявление министра прозвучало вскоре после того, как Канада отменила торговую миссию в Индию, которая должна была прибыть в Мумбаи в начале октября. Ожидалось, что работа миссии будет сосредоточена на сельском хозяйстве, продовольствии, цифровых технологиях, инфраструктуре и науках о жизни.

"Мы поставили торговый диалог с Канадой на паузу. Нам необходимо убедиться, что геополитически и экономически мы находимся на одной волне. Определенные проблемы, которые вызывают серьезную озабоченность, были освещены на двусторонней встрече между премьер-министром Нарендром Моди и премьер-министром Джастином Трюдо", - рассказал министр изданию.

Всего Индия и Канада провели шесть раундов переговоров по торговому соглашению.

Отметим, что ранее сегодня стало известно о том, что власти Канады выслали из страны высокопоставленного индийского дипломата. Вслед за этим Индия выдворила из страны посла Канады Кэмерона Маккея.

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Версия на английском языке India, Canada suspend trade talks
Версия на азербайджанском языке Hindistan və Kanada ticarət danışıqlarını dayandırıb

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