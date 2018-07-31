ИГ взяло на себя ответственность за нападение на иностранцев в Таджикистане - ВИДЕО

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за нападение на группу иностранных туристов в Таджикистане.

Как передает Report, об этом сообщает SITE Intelligence Group, которая ведёт мониторинг информационной активности экстремистов.

Как ранее писал Лайф, в воскресенье, 29 июля, неизвестный на машине наехал на группу туристов из семи человек, которые передвигались на велосипедах в Дангаринском районе Хатлонской области страны. Трое туристов погибли сразу, ещё один скончался в больнице. Остальные получили лёгкие травмы.