ХАМАС заявило о начале третьей интифады после решения США признать Иерусалим столицей Израиля

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Палестинское движение ХАМАС заявило о начале третьей интифады после решения США признать Иерусалим израильской столицей.

По словам пресс-секретаря движения Абдулатива Алкану, данный шаг предпринят с целью надавить на США.

"Мы объявили о начале третьей интифады, чтобы протесты продолжались и чтобы надавить на США, чтобы они отменили свое решение. В секторе Газа акции протеста растут в рамках начала интифады. Это третья интифада", - приводит слова Алкану Report, ссылаясь на РИА Новости. Он пообещал новый "День гнева" против решения Америки.

"Протесты будут продолжаться и на Западном берегу реки Иордан, и в секторе Газа, и в Иерусалиме. Потому что мы протестуем против признания Америкой Иерусалима столицей Израиля, так как мы считаем его столицей Палестины. Мы надеемся, что протесты будут развиваться дальше и дальше", — сказал пресс-секретарь.